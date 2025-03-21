Аналитики назвали преимущества и недостатки iPhone 16e

Новый iPhone 16e вызвал смешанную реакцию на рынке, оставив многих равнодушными. Об этом говорится в исследовании аналитиков SellCell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опросу, 72,9% американских респондентов остались равнодушными к устройству, а 63,3% считают, что низкая стоимость на iPhone может отрицательно повлиять на имидж Apple.

Тем не менее, среди тех, кто уже купил iPhone 16e, преобладает положительная оценка. Пользователи отметили такие преимущества, как доступная цена (72,3%), увеличенное время автономной работы (67,4%), новый процессор (36,2%) и длительная поддержка обновлений (23,2%).

Специалисты SellCell пришли к выводу, что новая модель прежде всего привлечет внимание владельцев устаревших iPhone и пользователей Android, которые планируют перейти на устройства Apple. Основным фактором выбора остается стоимость продукта, начинающаяся от $599.

iPhone 16e был представлен в феврале. Смартфон получил корпус от iPhone 14, одну камеру на 48 Мп, 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц и флагманский чип Apple A18, как в базовом iPhone 16.