Исследователи назвали вес глобальной сети

Вес всей глобальной сети Интернет составляет более 960 000 грамм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Wired, первый расчет веса интернета был проведен в 2006 году гарвардским физиком Расселом Сайтцом. Он оценил массу интернет-сети, учитывая энергию, необходимую для работы серверов по всему миру, и пришел к числу в 50 грамм - примерно столько весят две ягоды клубники. Позже журнал Discover провел свои вычисления, подсчитав количество электронов, требующихся для кодирования 40 петабайт интернет-трафика, и получил результат в 5 миллионных грамма.

Некоторые ученые подвергли сомнению эти методы, считая их недостаточно точными. Поэтому журналисты Wired обратились к другим экспертам. Президент NEC Laboratories America, Кристофер Уайт, предложил другой подход, основанный на энергии, необходимой для кодирования данных на одном сервере.

Используя данные о объеме информации в интернете - 175 зеттабайт (или 1,65×10²⁴ бита) - и применяя постоянную Больцмана и формулу Эйнштейна (E = mc²), Уайт рассчитал массу интернета и получил значение в 5,32×10⁻¹⁴ грамма.

Еще один способ расчета основывался на аналогии с ДНК. Исследования показали, что 1 грамм ДНК способен хранить 215 петабайт данных. Для хранения 175 зеттабайт потребуется около 960 000 грамм ДНК, что эквивалентно весу 64 000 ягод клубники.