Samsung переходит на твердотельные аккумуляторы

Корпорация Samsung начнет использовать в своих гаджетах твердотельные аккумуляторы. Об этом сообщает корейское издание Money Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники медиа рассказали, что в умном кольце Galaxy Ring 2, выход которого намечен на конец 2025 года, впервые применят твердотельную батарею. Сообщается, что подобный аккумулятор имеет большую плотность, чем обычный, поэтому срок автономной работы умного кольца может вырасти.

В отчете говорится, что состоящий из "твердых электролитов" новый аккумулятор также более безопасен, чем обычная батарея, - риск возгорания такого элемента ниже. В сообщении инсайдеров изобретение Samsung фигурирует под названием Dream Battery ("Батарея мечты"). Отмечается, что в первую очередь Samsung будет использовать ее в различных носимых девайсах вроде умных колец или часов.

Однако главным недостатком Dream Battery называют его высокую стоимость. Специалисты Money Today полагают, что на фоне небольшого интереса потребителей к первому поколению Galaxy Ring фирма может отказаться от использования твердотельных аккумуляторов в этих видах гаджетов.

Журналисты обратились за комментарием в Samsung, но в корпорации отказались комментировать сообщения о твердотельных батареях.