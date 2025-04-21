Ученые обнаружили редкий тип квантового магнетизма

Исследователи из Института квантовой материи Блассона при Университете Британской Колумбии впервые экспериментально подтвердили существование нового класса квантовых материалов, в которых сочетаются свойства металла и одномерного магнетизма. Работа опубликована в журнале Nature Materials, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда ученых изучала соединение Ti₄MnBi₂ и доказала, что оно представляет собой металлическую систему с ярко выраженными спиновыми цепочками - одномерными структурами, где крошечные магниты (спины) взаимодействуют друг с другом. До сих пор подобные цепочки изучались почти исключительно в изоляторах, и их поведение в металлах оставалось теоретическим предположением.

"Это первый подтвержденный случай, когда магнетизм и проводимость в таком материале не просто сосуществуют, а тесно связаны между собой", - рассказала профессор Мейган Аронсон, руководитель исследования. - "Мы доказали, что существует промежуточное состояние между традиционными магнитными изоляторами и сложными электронными системами, которое ранее оставалось лишь в теоретических расчетах".

С помощью нейтронного рассеяния и численного моделирования команда выявила, что в Ti₄MnBi₂ магнитные взаимодействия носят "фрустрированный" характер - когда спины не могут упорядочиться обычным способом, что приводит к множеству необычных квантовых фаз, существующих только при абсолютном нуле температуры. Это делает материал уникальной платформой для изучения квантовой запутанности.

"Наши результаты могут стать ориентиром для будущих квантовых вычислений и создания новых устройств памяти, работающих на спиновых эффектах", - отметил доктор Альберто Ночера, один из авторов работы.