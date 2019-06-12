Существует много способов избавления от похмелья, но не все они работают, а некоторые могут быть даже опасны. Дело в том, что и без того измученный организм может негативно среагировать на некоторые способы "лечения".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Пить много воды

Конечно, если организм требует жидкости, нужно утолять жажду, но насильно впихивать в себя воду может быть опасно. Некоторые эксперты считают, что она помогает вывести токсины из организма, но это не так. Такой способ только приведет к солевому дисбалансу, а это еще больше увеличит нагрузку на сердце. Дело в том, что она вымывает из организма все полезные вещества. Из жидкости лучше пить рассол, но не тот, который продается в магазине, а домашний. В первом содержится очень много уксуса. Также помогает некрепкий зеленый чай - в нем содержится много антиоксидантов.

Промывать желудок

Многие считают, что промывание желудка поспособствует выведению алкоголя из организма, но это не так. Спирт быстро всасывается в кровь, поэтому с утра выводить токсичные вещества нужно другим способом. Промывание желудка лишь травмирует желудок, и не поможет справиться с похмельем. Конечно, при большом количестве выпитого алкоголя органы могут с ним не справиться, и тогда это будет необходимостью, но без надобности лучше этим не увлекаться.

Бесконтрольно принимать лекарства

У многих есть целый набор препаратов на случай похмелья. Большинство пользуются аспирином, но этот препарат может вызвать воспаление слизистой оболочки желудка и даже вызвать кровотечение. Если вы используете активированный уголь для снятия синдромов, лучше не смешивать его с другими лекарствами. Он поглотит полезные вещества других препаратов и пользы от них не будет. Валокордин и корвалол несовместимы с алкоголем. Их прием может вызвать белую горячку или даже кому.

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