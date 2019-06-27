Исследователи из Университета штата Орегон разработали новый метод уничтожения раковых клеток с помощью магнитных наночастиц. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наночастицы вводятся в опухоль, после чего подвергаются воздействию переменного магнитного поля. В результате частицы нагреваются до температуры свыше 38 градусов Цельсия, а раковые клетки гибнут. Однако для некоторых типов злокачественных новообразований (рак простаты или яичников) прямая инъекция невозможна, поэтому наночастицы вводят в вену или брюшную полость.

Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли. Для этого исследователи объединили наночастицы оксида железа в шестиугольные конгломераты с добавлением кобальта и марганца. Их помещали внутрь биоразлагаемой оболочки, после чего испытали на мышиной модели рака яичников.

25 мая 2018 года сообщалось, что ученые Массачусетского технологического института разработали новый способ доставки химиотерапевтических препаратов в глиобластому. Исследователи использовали липосомы, снабженные трансферинновыми "хвостами", которые попадают в злокачественные ткани, выпускают лекарство и убивают больше клеток, чем существующие методы лечения.

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