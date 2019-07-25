Некоторые из этих действий мы совершаем ежедневно и даже не задумываемся о том, что на самом деле они могут навредить здоровью.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Разжевывать таблетки

Если нам кажется, что медикаменты нельзя проглотить в силу их размеров или текстуры, мы нередко решаем их разжевать или растолочь до состояния порошка. Вот только польза от таблеток, употребленных таким способом, будет минимальна, а вот вред организму можно нанести значительный. Дело в том, что вещество из таблеток должно поступать в организм, постепенно растворяясь. Таблетка не зря зачастую оснащена специальным покрытием - благодаря ему, она сохраняет свои фармацевтические свойства до попадания в кишечник. Пережевав таблетку или сделав из нее порошок, вы рискуете получить передозировку или повредить слизистую желудка.

Принимать ванну с пеной

Что может быть приятней, чем провести час, лежа в горячей пенной ванне, после тяжелого рабочего дня? Этот ритуал и правда помогает расслабиться, вот только может негативно отразиться на женском здоровье. Красители и ароматизаторы, которые зачастую входят в состав пены, нарушают кислотно-щелочной баланс микрофлоры интимной зоны. Как минимум, это вызовет раздражение кожи, как максимум, - спровоцирует возникновение инфекции мочеполовой системы.

Пить только бутилированную воду

Многие люди настолько привыкли употреблять лишь воду из бутылок, что не приемлют никаких альтернатив. Однако не стоит совсем исключать обычную воду из рациона. Дело в том, что в бутилированной воде отсутствует фтор, который крайне необходим для здоровья зубов. Кстати, сейчас эта проблема крайне распространена, - огромное количество людей страдает от недостатка фтора в организме. Поэтому прежде, чем в очередной раз закупаться водой в бутылках, подумайте, может быть стоит просто отфильтровать обычную воду и дать своему организму необходимые элементы?

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