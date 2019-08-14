Спонтанная командировка или спланированный отпуск - в любом случае плохо, если настигла простуда. Врачи настоятельно не рекомендуют совершать авиаперелет при ослабленном на фоне болезни иммунитете.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Но основная причина опасений большинства оториноларингологов не в этом. На самом деле, во время простуды у человека сильно текает слизистая носа и слуховой трубы, которая нос и ухо объединяет. Именно она создает баланс и выравнивает давление в барабанной полости относительно атмосферного.

Во время болезни слуховая труба не функционирует полноценно, поэтому в момент авиаперелета возникает риск аэроотита. Воспаляется барабанная перепонка, появляется ощутимая болезненность в ушах, ощущение заложенности и шума, может кружиться голова. В исключительных случаях возникает выпотевание жидкости в барабанной полости - это уже угроза секреторного отита. На фоне затянувшегося процесса можно получить печальные осложнение - слух станет существенно хуже.

А как же быть, если отменить перелет невозможно? До посадки врачи советуют использовать сосудосуживающий спрей или капли - это уменьшит отек слизистой.

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