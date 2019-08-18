Жительница канадской провинции Новая Шотландия рассказала о едва заметном пятне над ее губой, которое оказалось признаком рака кожи. Ее слова приводит издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Трейси Френч (Tracy French) утверждает, что небольшое пятно светло-розового цвета появилось на ее лице несколько лет назад. Со временем нарост покрылся тонкими чешуйками и встревожил ее дерматолога: "Да, поначалу казалось, что у нее маленький прыщик, однако позже это переросло в нечто более серьезное".

Женщина не придавала новообразованию значения, пока оно не начало краснеть. Тогда Френч обратилась в больницу, где ее направили на биопсию. Обследование выявило, что у канадки карцинома плоскоклеточная - злокачественная опухоль кожи.

Френч перенесла операцию и избавилась от опасного заболевания. Женщина посоветовала окружающим тщательнее защищать кожу от прямых солнечных лучей и обращаться к врачам при первом появлении странных пятен на теле.

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