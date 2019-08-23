Знаете ли вы, что в любом заведении Италии к чашке эспрессо вам подадут стакан питьевой воды? Зачем же нужна вода, если вы собирались выпить кофе?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Все ради вкуса

Полезно для почек

Для белизны зубов

Все ради вкуса

Профессиональные бариста говорят, что стакан воды нужно выпить еще до того, как вы отхлебнете из чашки с бодрящим напитком. Дело в том, что вода должна "очистить" ваши вкусовые рецепторы и помочь вам ощутить все богатство вкуса и аромата кофе.

По другой версии воду нужно пить после каждого глотка кофе - чтобы наслаждаться насыщенным кофейным вкусом с каждым глотком.

Полезно для почек

Однако запивать кофе советуют не только бариста, но и медики. Дело в том, что вместе с кофе в организм одновременно попадают два вещества - кофеин и теобромин, только первое начинает действовать сразу, а второе - лишь спустя 25-30 минут. Кофеин сужает сосуды во всех внутренних органах, кроме почек - в них сосуды, напротив, расширяются. В результате давление повышается, а человек начинает испытывать частые позывы к мочеиспусканию.

И вот, через полчаса начинается действие теобромина: давление во всех органах повышается, в почках - снижается, и кровоток в них нарушается. Именно поэтому многие люди начинают испытывать тянущее ощущение в области почек. А для того чтобы этого не допустить, врачи и рекомендуют чередовать кофе с водой.

Для белизны зубов

Кофе содержит красящий пигмент, под воздействием которого зубная эмаль желтеет. Но если запивать кофе водой, пигмент не будет успевать впитываться в зубы, и они останутся такими же белыми, как и раньше.

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