При деменции повреждаются или разрушаются клетки мозга. Изначально болезнь прогрессирует в разных частях и у всех могут наблюдаться разные симптомы, но есть несколько признаков, по которым можно распознать деменцию раньше, чем она поразит весь мозг. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Забывчивость слов

Практически каждому знакома ситуация, когда слово крутится на языке, но вспомнить его невозможно. И это нормально, когда случаи единичные или редкие. Паниковать стоит, когда они начинают повторяться изо дня в день. Ухудшение способности подбора слов - один из самых ярких признаков развития деменции.

Тревожность и мнительность

С возрастом человек перестает быть таким же оптимистичным, как молодежь. Стоит бить тревогу, если жизнерадостный человек вдруг становится недоверчивым и начинает искать во всем подвох. Тревожность и мнительность, которые резко появись у человека, можно считать еще одним нехорошим симптомом.

Перепады настроения и изменения в личности

Повреждение клеток мозга может влиять на выработку важных гормонов. В том числе затрагиваются и те, которые влияют на настроение. Так у человека может внезапно меняться настроение, или даже личность. Вы можете знать его как миролюбивого и оптимистичного, а он внезапно становится злым и замкнутым. Изменения в другую сторону тоже станут тревожным звоночком.

Потеря интереса к хобби и бесцельность

Когда человек внезапно перестает любить свои хобби, это становится признаком деменции. Апатия и нежелание видеться с другими людьми также может говорить о заболевании. Кроме того, если вы видите, что человек делает определенные вещи без какой-либо цели, нужно отвести его к врачу. Например, он может пойти в магазин и вернуться без покупок или ходить по квартире с пустотой в глазах.

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