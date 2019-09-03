Кинза используется людьми уже около 5 тысяч лет. Изначально эта приправа применялась исключительно в медицинских целях. Позже ее стали использовать в косметологии и кулинарии.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как пишут экспертные СМИ, внешним видом кинза напоминает петрушку. Другое название растения - кориандр. Эта специя родом из Средиземноморья, но популярна во всем мире. В старину люди верили, что кинза наделяет человека бессмертием. А девушки использовали настойку растения, чтобы приворожить любимого. Современные врачи также говорят о пользе кинзы для здоровья, но не стоит забывать, что у растения есть и противопоказания.

Кинзу используют при простуде, а также в качестве отхаркивающего средства. Растение, находящее в комнате, способно очищать воздух. Употребление кориандра перед банкетом позволяет уменьшить негативное воздействие спиртных напитков на организм.

Пряную траву нельзя употреблять людям, сидящим на строгой диете. Противопоказана она и тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, желудочно-кишечным трактом, а также гипертоникам и диабетикам.

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