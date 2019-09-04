Всему свое время. Это касается и продуктов, некоторые из которых, если съесть их не вовремя, могут негативно повлиять на ваше здоровье.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Рамблер.

Бананы

Банановый смузи на завтрак - не слишком хорошая идея. Дело в том, что в этих фруктах очень много магния, регулирующего деятельность сердечно-сосудистой системы. Съеденный натощак банан может нарушить кальциево-магниевый баланс в организме.

Йогурт

Этот продукт не то чтобы совсем нельзя употреблять натощак, но польза от такого завтрака будет равна нулю. Организм человека на самом деле с утра не нуждается в бактериях, содержащихся в йогурте. Чтобы йогурт принес какую-то пользу, лучше есть его через пару часов после завтрака или вечером.

Сырые овощи

Не стоит отдавать по утрам предпочтение овощам. Разумеется, их пользу оспаривать никто не станет. Однако в сырых овощах содержится много кислот, которые могут раздражать слизистую желудка. Привычка завтракать сырыми овощами может привести к гастриту и язве.

Кофе

Привычка начинать утро с чашечки кофе тоже чревата неприятными последствиями. Кофе, как и сырые овощи, раздражает слизистую желудка, что может вызвать гастрит.

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