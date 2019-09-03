Российские урологи запатентовали модификацию роботизированной операции удаления простаты, которая помогает избежать недержания мочи у пациентов. Нормальное мочеиспускание возвращается уже через полторы недели после операции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После удаления простаты у 85% пациентов появляется недержание мочи. Операция избавляет пациентов от опухоли, но в результате они вынуждены в течение полугода или дольше носить урологические прокладки или памперсы. При кашле, беге или физическом усилии этот побочный эффект может преследовать человека всю жизнь.

Чтобы избежать этого, специалисты Сеченовского университета запатентовали модификацию роботической операции. В ходе этой методики хирург удаляет раковую опухоль без повреждения связок малого таза и заднего венозного комплекса, которое в большинстве случаев служит причиной недержания.

Медики уточняют, что мочеиспускание восстанавливается сразу после того, как врач удаляет уретральный катетер, то есть, обычно, на 7-10 сутки после операции. Еще одно новшество заключается в технологии, которую медики используют для того, чтобы остановить кровотечение. Вместо традиционных клипс специалисты Сеченовского университета используют метод быстрого прижигания сосудов. После подобной операции в области нервно-сосудистых пучков, отвечающих за потенцию, обычно не происходит изменений и нарушений.

"После ... операции возобновление половой жизни возможно уже через полтора-два месяца, примерно в шесть раз быстрее обычного", - пояснил один из авторов работы, профессор Михаил Еникеев.

Специалисты отмечают, что патент не связан с желанием извлечь прибыль и не ограничивает применение их метода. Напротив, ученые университета намерены опубликовать описание методики в специализированных журналах, что поможет ее широкому распространению.

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