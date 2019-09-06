В ходе проведенного эксперимента они пришли к выводу, что отвечать за развитие одной из самых опасных форм рака аденокарциномы протоков поджелудочной железы или PDAC может определенный фермент. Ученые считают, что им может быть убиквитин-специфической протеазы 21 (UPS21).

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

- Семейство USP является самой большой группой ферментов, известных как цистеиновые протеазы, которые играют важную роль в развитии опухолей и биологии раковых клеток. Геномный анализ выявил частое появление USP21 в PDAC, - объяснил профессор Рональд Депиньо.

Он отметил, что такая сверхэкспрессия связана с развитием онкологии поджелудочной железы человека. Помимо этого она провоцировала рост опухолей у мышей.

Исследователь вместе с коллегами пришел к выводу, что избавление от USP21 уменьшает рост опухолей поджелудочной железы. Ученые заявили, что такое открытие является крайне важным, ведь теперь стало известно, что нацеливание на USP21 может сделать раковые клетки уязвимыми.

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