Курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна, выяснила группа американских ученых из Государственного университета Оклахомы. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Sleep Research, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 1664 студента, 29% из которых курили обычные сигареты, 41% предпочитали вейпы, и 30% не курили вовсе.

Выяснилось, что курильщики и вейперы испытывали проблемы со сном чаще, чем те, кто не курил вообще. Причем любители электронных устройств использовали снотворные препараты чаще всех.

По словам ученых, исследование имеет важность в связи с высокой популярностью вейпов, особенно среди молодежи.

"Поскольку мы обнаружили, что даже неежедневное употребление электронных сигарет было связано с ухудшением сна, это может указывать на пользу профилактики", - подчеркнула ведущий автор исследования, доктор Эмма И. Бретт.

По ее словам, негативное влияние употребления электронных сигарет на организм доказывает, что вейпы опасны для здоровья.

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