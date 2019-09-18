Употребление в пищу плодов архата (латинское Siraitia grosvenorii) способствует замедлению старения. Как передает Day.Az, об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

Специализирующийся на новостях о здоровом питании сайт отмечает, что потребление архата в течение 10 месяцев замедлило процесс старения у мышей. Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.

Выводы экспериментов, проводимых на мышах, как полагают специалисты, справедливы и для людей. "На основании этих результатов исследовательская группа пришла к выводу, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток", - пишет издание.

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