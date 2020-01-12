https://news.day.az/medicine/1193095.html Зачем нужно сгибать колени перед сном

Зачем нужно сгибать колени перед сном

Медицина, 12 января 2020 02:07 194

Бессонница считается серьезной проблемой, которая разрушает физическое и эмоциональное здоровье человека. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о способах борьбы с этой проблемой.

По статистике 63% людей засыпают, согнув колени. Это вполне объяснимо, ведь один из самых распространенных приемов расслабления перед сном - согнуть колени, лежа на боку. Таким образом уходит напряжение во всех группах мышц, исчезают болезненные ощущения во время менструального цикла у женщин и организм настраивается на сон. Перечисленные ниже позы для йоги также помогут расслабить мышцы и крепко заснуть.

Поза ребенка

Для выполнения этой позы нужно встать на колени, опустить грудь вперед до самого пола и вытянуть руки назад к ступням. Важно дышать ровно и глубоко до того момента, пока не почувствуете усталость и спокойствие. Необходимо расслабить плечи и мышцы лица.

Поза бабочки

Лежа на спине нужно подтянуть колени к груди, а затем максимально развести в стороны. Тем временем стопы должны быть прижаты друг к другу. Ноги и руки следует расслабить.

Перекаты на спине

В положении лежа на спине следует прижать колени к груди. Затем нужно плавно перекатываться с одного бока на другой. В этой позе расслабляются мышцы бедер и укрепляются мышцы спины.

Скручивание спины лежа

Лежа на спине нужно поднять колени вверх. Затем следует их опустить на правую сторону, а голову и тело повернуть на левую. После повторить все противоположных направлениях.

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