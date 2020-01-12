Вот почему у гипертоников понижается давление

Гипертония считается хроническим заболеванием. Именно поэтому, когда у человека, страдающего высоким давлением, оно снижается, начинается паника. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает о причинах того, почему давление может "скакать".

Ночное время

Если вы измеряете давление перед сном или после пробуждения, то вы увидите на тонометре те цифры, которые не совпадают с обычными. Дело в том, что, когда организм отдыхает, у него понижается и температура, и пульс, и давление. Поэтому, если вы хотите узнать точные цифры, не нужно кидаться к тонометру в первый час после сна.

Погодные условия

Мы все знаем, что часто люди, имеющие проблемы с давлением, метозависимы. Все начинается с простой мигрени в плохую погоду, а заканчивается повышением артериального давления. В зависимости от погоды АД может как расти, так и падать, поэтому не стоит паниковать с этой ситуации. Можно попробовать народные средства или лекарственные препараты, назначенные врачом. Однако лучше всего в подобных ситуациях помогает горизонтальное положение и покой.

Заболевания

Давление может падать в период обострения хронических заболеваний или в то время, когда они только проявляются. Чаще всего вместе с пониженным АД проявляются заболевания желудка и кишечника. Нередко они могут сопровождаться кровотечениями. Среди самых частых можно отметить гастрит и язва. На пониженное давление влияют и гормоны, поэтому, если у вас есть с ними проблемы, рекомендуется посетить эндокринолога.