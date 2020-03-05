Некоторых специалистов мы называем "докторами", а некоторых "врачами". Вы наверняка не задумывались об этом, а такой феномен действительно есть и он имеет существенные различия. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, кого можно называть доктором, а кого - врачом.

Для того, чтобы понять, чем отличаются эти слова, нужно обратиться к происхождению этих слов.

Слово "доктор" впервые появилось в латинском языке. Там оно означало человека с ученой степенью. Если переводить его напрямую, то оно переводится как "врач, учитель". Сейчас это слово употребляют в значении "доктор наук", однако, оно не сопоставимо с медициной, так как доктором может быть любой человек с ученой степенью.

Если говорить о слове "врач", то у него славянские корни. Оно произошло от слова "врать", но со временем смысл этого слова немного изменился. Если сейчас оно означает действие, при котором человек говорит неправду, то первоначально смысл слова был равнозначен современному "говорить". Если расшифровывать смысл слова "врач", то раньше это был тот человек, который заговаривал и изгонял болезнь, ведь методы лечения на Руси очень сильно отличались от современных. Врачами называли знахарей, лекарей и заклинателей. Это слово также используется в сочетании с уточняющими словами, например, "врач-невролог", "врач-кардиолог".

Если же говорить о значении этих слов в современном разговорном контексте, то они совершенно не отличаются. В понимании людей слова "врач" и "доктор" несут одинаковую смысловую нагрузку.