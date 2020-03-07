Медсестра придумала еще один способ защиты от коронавируса
Медсестра из Австралии посоветовала чистить украшения каждый день, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Путешествующая по Японии женщина опубликовала пост в социальной сети и рассказала о вещах, с помощью которых могут распространяться микробы. В этот список попали ювелирные изделия и сумки.
По словам медсестры, она дезинфицирует свое обручальное кольцо антисептическими или спиртовыми салфетками перед каждой ноской. Помимо этого, она отметила, что не кладет сумку и вещи с улицы на кровать.
"Я не ложусь в постель без хорошего душа", - заявила специалистка.
Медсестра добавила, что рискованно использовать сушилки для рук в общественных местах. "В сушилках размножаются бактерии, потому что в них содержится влага и тепло", - объяснила она.
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