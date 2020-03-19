Как защитить детей от коронавируса?

Дети не входят в группу риска по заболеваемости коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, об этом заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Департамента здравоохранения Москвы Людмила Мазанкова.

"Наблюдения показывают, что они чаще всего становятся бессимптомными носителями коронавируса и поэтому могут быть источниками инфекции для окружающих. Однако китайскими медиками были описаны случаи заболевания детей с тяжёлой пневмонией, когда требовалась реанимация. Всех детей спасли. Но эти случаи говорят о том, что мы до конца не знаем о том, как протекает коронавирусная инфекция у детей, и поэтому в полной безопасности сегодня себя не могут чувствовать не только взрослые, но и дети", - сказала Мазанкова.

По словам Людмилы Мазанковой, отдельных мер профилактики коронавирусной инфекции для детей не существует. Им, как и взрослым, также следует чаще мыть руки, носить маски, промывать нос и т. д.