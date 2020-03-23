Эксперт заявил, что мужчины больше подвержены коронавирусу

Данные по количеству заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, свидетельствуют о том, что мужчины болеют в два раза чаще, чем женщины, сообщил в понедельник заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог минздрава РФ Николай Брико, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если посмотреть на структуру, кто болеет коронавирусной инфекцией новой, это чаще мужчины, чем женщины. Почти в два раза", - сказал он в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. При этом нельзя однозначно сказать, с чем это связанно. По словам Брико, это может быть связанно с тем, что организм мужчины лучше реагирует на возбудителя. "Возможно, это особенность иммунного ответа, особенность вообще резистентности мужчин и женщин", - добавил он.

Эксперт также отметил, что не владеет информацией о влиянии группы крови человека на предрасположенность к инфекции, однако "есть какие-то факторы генетические, которые определяют предрасположенность и особенность течения этой инфекции".

Он также сообщил, что летальность от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, составляет порядка 4,3%. "Пандемия - это когда эпидемия захватывает почти все страны мира. На сегодняшний день это 171 страна, погибли 14706 человек и [зафиксировано] почти 340 тыс. случаев заболеваний. Летальность, если посчитать, [составляет] 4,3%. В среднем, это немного выше, чем принято для этой инфекции", - сказал он.

При этом, по его словам, данная цифра может быть не окончательной, так как скорее всего не все случаи смерти от инфекции подсчитаны. "Далеко не все попали [в список летальности], например, [есть] легкие и стертые формы. Если их расширить, летальность будет иной. Было бы большее число заболевших и меньше процент летальности", - пояснил он.