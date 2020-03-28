Коронавирус заподозрили в провоцировании тяжелых проблем с желудком

Медики из Китая обнаружили первые свидетельства того, что самые тяжелые формы коронавирусной инфекции могут сопровождаться тяжелыми проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Свои выводы они описали в статье, опубликованной в электронной библиотеке medRxiv.org, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы впервые проследили за тем, как часто у носителей вируса, которые находились в критическом состоянии, встречались острые нарушения в работе желудка и кишечника. Оказалось, что эти проблемы были характерны для 86,7% из них, причем их глубина напрямую была связана с тем, насколько тяжело протекала инфекция", - пишут исследователи.

К такому выводу китайские медики из Уханьского университета науки и технологии и Медицинского университета Нанкина пришли, изучив общие симптомы, характерные для носителей коронавируса, которые находятся в критическом состоянии.

Для этого специалисты изучили истории болезней у пациентов, которые находились в больницах Уханя в промежутке между первой неделей февраля и первой неделей марта. В общей сложности их было 1,3 тыс. человек, 83 из которых 83 были в критическом состоянии. Половина из них умерла к середине текущего месяца.

Проблемы с ЖКТ

Изучая характер течения болезни у выживших и умерших тяжелобольных, медики заметили одну необычную общую черту: 72 из 83 пациентов (86%) страдали не только от пневмонии, высокой температуры и других типичных симптомов коронавирусной инфекции, но и ряда проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). В половине случаев, как отмечают ученые, эти повреждения были необратимыми, а у остальных больных они исчезали после их выздоровления.

Как отмечают исследователи, пока не понятно, появились ли эти нарушения в работе желудка и кишечника из-за вируса SARS-CoV-2 в организме больных или же они присутствовали еще до заражения. С другой стороны, ученые предполагают, что первое более вероятно, так как схожие повреждения иногда возникали у носителей вирусов атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS - "родственников" коронавируса нового типа.

В пользу этого также говорит то, что степень тяжести пищеварительных расстройств была напрямую связана с вероятностью гибели пациента, продолжительностью болезни и тяжестью ее остальных симптомов. Все это, как считают китайские специалисты, следует учитывать при принятии решений о госпитализации и лечении COVID-19.