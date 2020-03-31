Конъюнктивит: новый симптом коронавируса?

Международные медицинские учреждения отмечают, что конъюнктивит может быть новым симптомом коронавируса. Хотя ВОЗ не включает его в свой диагностический протокол, уже подтверждены случаи, когда единственным симптомом было покраснение глаз, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Конъюнктивит как новый симптом коронавируса занял прочное место в новостных лентах за последние дни. Несколько медицинских ассоциаций уже регистрировали этот симптом с начала вспышки. Теперь же его наличие официально подтверждено.

Сначала о нем предупредили члены групп здравоохранения Соединенных Штатов. Однако ни Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не включили его в список симптоматики COVID-19.

Что такое конъюнктивит?

Конъюнктивит, без привязки к коронавирусу, является одной из самых частых глазных патологий во всем мире. Обычно это легкое состояние, которое быстро проходит само.

Конъюнктивит - это воспаление глазной конъюнктивы. Она представляет собой очень тонкую слизистую оболочку, расположенную внутри век и покрывающую глазное яблоко снаружи. При воспалении крошечные кровеносные сосуды расширяются, и появляется так называемое "покраснение глаз".

Теперь конъюнктивит следует относить и к симптомам SARS-CoV-2. Вне текущей пандемии конъюнктивит может быть вызван и другими факторами. Например, попаданием бактерий и других патогенных веществ из окружающей среды.

Таким образом, предполагается, что симптом может быть вирусным, бактериальным или аллергическим. Существуют также и другие патологии, помимо коронавируса, при которых может развиться конъюнктивит. Это, например, синдром Шегрена, аутоиммунное поражение соединительной ткани.

Американская академия офтальмологии выпустила заявление после сбора информации от медицинских групп. Предполагается, что конъюнктивит является новым симптомом коронавируса.

Теория заключается в том, что частицы, через которые передается COVID-19, откладываются в глазной конъюнктиве. Помните, что передача этого вируса осуществляется посредством капелек и выделений из дыхательных путей. Они могут оставаться в воздухе и на различных поверхностях.

Таким образом, мы имеем дело не только с прямой передачей инфекции. Важно также учитывать и те частицы, которые оседают на поверхностях. Ведь потрогав их, мы перемещаем их своими же руками на лицо. Вот почему так важно не только тщательно и часто мыть руки, но и дезинфицировать окружающую среду.

Исходя из всего этого, Американская академия офтальмологии рекомендует, чтобы медицинский персонал защищал также и глаза при работе с пациентами, а не только нос и рот. Таким образом, этот новый симптом коронавируса изменяет меры профилактики и защиты, делая их более строгими.

Другие симптомы коронавируса из разряда "новых"

В дополнение к конъюнктивиту, другие медицинские ассоциации уже предупреждали о симптомах, которые могут указывать на коронавирусную инфекцию. Одним из них было Испанское общество неврологов, которое в своем заявлении предложило изолировать людей с внезапной потерей обоняния по подозрению на заражение COVID-19.

Расстройства пищеварения чуть ранее тоже уже упоминались как новые симптомы коронавируса. Особенно диарея, которая наблюдалась почти у 50% инфицированных.

Что делать при появлении новых симптомов коронавируса?

Конъюнктивит, потеря обоняния и вкуса, а также диарея должны рассматриваться в текущем контексте как симптомы COVID-19. И хотя ВОЗ до сих пор не включила их в свой список преобладающих симптомов, медицинские ассоциации рекомендуют, чтобы пациенты с этими признаками тоже проходили тест на коронавирус.

Когда мы находимся в условиях пандемии, мы вынуждены принимать более строгие и весьма конкретные меры для снижения уровня заражения. Поэтому и бдительность должна быть выше, чем если бы мы жили в другое, более спокойное время. Будьте внимательны к симптомам у себя и своих близких.

Если у вас появился один или несколько из этих "новых" симптомов коронавируса, вы должны проконсультироваться со специалистом. В каждой стране созданы свои механизмы, позволяющие ее жителям общаться со службами здравоохранения. При проведении консультаций важно соблюдать эти механизмы, чтобы не нарушать карантин. Будьте здоровы и оставайтесь дома!