Как надевать и снимать перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом?

В связи с распространением коронавируса во всем мире важно знать, как правильно надевать и снимать перчатки, а также понимать, когда их следует использовать, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru. Таким образом вы сможете защитить себя и других.

В настоящее время мир страдает от пандемии, вызванной коронавирусом. Это уже известный факт. Вирус обладает высокой инфекционной способностью. Поэтому, чтобы защитить себя, важно знать, как правильно надевать и снимать перчатки и маски, которые в определенных случаях просто необходимы.

Санитарные перчатки - это одноразовые средства индивидуальной защиты, которые используются для покрытия рук. Они действуют как барьер и защищают как своего владельца от возможного загрязнения окружающей среды, так и наоборот, предотвращая передачу вируса другим лицам.

То есть перчатки защищают, предотвращая контакт кожи рук с любым инфекционным агентом. Они используются для диагностики или ухода за больным. Например, во время забора крови или измерения температуры.

Первый шаг перед тем, как надеть и снять перчатки

Для того чтобы правильно надеть или снять перчатки, необходимо выполнить ряд шагов. Прежде всего, вы должны снять с рук и запястий все аксессуары. Имеются в виду кольца, браслеты или часы. Кроме того, рекомендуется коротко подстригать и подпиливать ногти, чтобы не порвать ими перчатки.

Как только это будет сделано, вы должны хорошо вымыть руки. Для этого нужно сначала смочить их водой, а затем добавить мыло. Потрите руки друг об друга, между пальцами и у основания пальцев. Не забудьте помыть и тыльную сторону ладони, а также запястья и чуть выше (к локтю).

Вы должны вымыть каждый участок кожи рук, большие пальцы, кончики пальцев... Если у вас есть дезинфицирующее средство со спиртом в составе, вы также можете использовать его. Как только вы закончили намыливание, промойте большим количеством воды.

После мытья важно высушить кожу одноразовым полотенцем. Если вы вымыли их дезинфицирующим средством, вы можете дать своим рукам высохнуть самостоятельно. После этого вы можете надеть перчатки.

Как надевать перчатки?

Перчатки свернуты и упакованы таким образом, чтобы сохранить свою стерильность. Поэтому при их открытии необходимо следовать прилагаемой инструкции по применению. Когда будете засовывать руку в перчатку, старайтесь не касаться ее внешней стороны.

Со второй перчаткой чуть проще, вы можете помочь себе другой рукой, которая уже покрыта "защитным слоем". Вы всегда должны быть осторожны, чтобы не загрязнить ни одну из них.

А что сделать, чтобы правильно снять перчатки?

При снятии перчаток вы должны быть особенно осторожны. Если они загрязнены и человек, несущий их, коснется их голыми руками, то присутствующий на их поверхности микроорганизм легко передастся человеку и произойдет заражение.

Вам нужно слегка зажать перчатку в любой руке. Снимите ее, не касаясь внешней стороны перчатки. Вы должны выбросить ее рукой, которая все еще защищена, в мусорное ведро, желательно в место, предназначенное для медицинских отходов.

Чтобы снять вторую, вы должны засунуть пальцы свободной руки внутрь перчатки. Таким образом, вы сможете вывернуть ее и не касаться наружной стороны. С ней нужно будет сделать то же самое, что и с предыдущей: выбросить ее, чтобы не было риска загрязнения и заражения для других.

Что еще нужно иметь в виду?

Предметы медицинского назначения являются привилегированным активом, особенно в таких ситуациях, когда все обеспокоены пандемией.

Важно знать, как правильно их использовать. В противном случае они окажутся просто бесполезными. Вы должны помнить, что самое главное - правильная гигиена рук. Точно так же, вы должны избегать контакта с внешней стороной перчаток после того, как вы их использовали.