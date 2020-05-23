Ученые заявили, что пациенты с коронавирусом заразны 11 дней с появления симптомов

Пациенты с коронавирусом через 11 дней после появления симптомов вызываемого им заболевания (COVID-19) перестают быть заразными. К такому выводу пришли сотрудники Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура, а также кафедры вирусологии Академии медицинских наук республики, сообщает в субботу газета The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их оценкам, "анализы идущих на поправку больных могут показывать наличие коронавируса, однако он уже не опасен". Ученые считают, что "тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку".

Исполнительный директор центра Лэо И Синь отметил, что исследователи получили "достаточную доказательную базу того, что человек перестает быть заразным через 11 дней после [проявления симптомов] заболевания". В то же время, подчеркнул ученый, "есть исключения, например больные онкозаболеваниями, проходящие курс химиотерапии, или принимающие определенные иммунные препараты после трансплантации органов".

Между тем в Минздраве Сингапура пока не принято решение о принятии данной концепции. В настоящее время пациент может быть выписан только после проведения двух негативных тестов на коронавирус.

Число инфицированных новым коронавирусом в Сингапуре превысило 31 тыс., из которых 23 умерли. На данный момент выздоровели свыше 12,9 тыс. человек, в больницах находятся около 800. Остальные размещены во временных изоляционных центрах и не требуют госпитализации.