Названа главная причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Группа ученых из разных стран определила, что тестостерон может быть главной причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты по раку предстательной железы объяснили, что основной мужской половой гормон может способствовать попаданию вируса в клетки организма. Именно поэтому, возможно, мужчины почти в два раза чаще погибают от заболевания, чем женщины.

Итальянские врачи обнаружили, что пациенты с данным видом рака, принимающие сильные лекарства, которые понижают уровень тестостерона, в четыре раза реже умирают от коронавируса.

Исследователи из Калифорнийского университета рассматривают возможность применения лекарств, влияющих на уровень гормона, для лечения пациентов с вирусом.

Тем не менее сложность применения подобных средств для терапии в том, что у них очень сильные побочные эффекты для мужского организма.