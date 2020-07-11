Эти продукты нельзя есть людям с высоким холестерином

Американские исследователи пришли к выводу, что людям с высоким уровнем холестерина в крови нужно в первую очередь исключить из рациона сахар, а не продукты с насыщенными жирами, как это считалось ранее. Статья об этом появилась в научном журнале BMJ Evidence-Based Medicine, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На протяжении последних 80-ти лет людям, страдающим семейной гиперхолестеринемией (при этом заболевании уровень холестерина у пациентов в 2-4 раза выше, нежели у здоровых людей), рекомендовалось снижать уровень холестерина за счет режима питания с низким содержанием насыщенных жиров.

Однако исследование показало, что более здоровая для сердца диета первым делом должна ограничивать сахар, говорит врач-кардиолог, профессор Дэвид Даймонд.

Также в статье авторы исследования утверждают, что диета с маленьким содержанием углеводов эффективна для тех, у кого высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также имеющим лишний вес, гипертоническую болезнь либо же сахарный диабет.

Выводы врачей из США согласуются с выводами, которые недавно были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологов. Там говорилось, что продукты, которые повышают уровень сахара в крови (среди них хлеб, картофель и сладости), необходимо минимизировать для избежания появления проблем со здоровьем. В том числе и со стороны сердечно-сосудистой системы.