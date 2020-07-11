Ученые обнаружили новый фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19

Китайские ученые выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Diabetologia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты пришли к таким выводам, анализируя истории болезни более 600 жителей города Ухань, которые были госпитализированы с 24 января по 10 февраля.

Так, пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных вирусом осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие больные.

При этом ученые отмечают, что вряд ли все люди страдали от ранее не обнаруженного диабета, так как общее число пациентов с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, когда в Китае диабетом болеют только 12%.

Уточняется, что высокий уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и воспалений и ухудшает работу сосудов.