Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья

Спортсмен-бодибилдер и тренер Михаил Малек назвал способ сжигания жира без вреда для здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, сушка тела является самым эффективным способом избавиться от жировых отложений. Однако сбросить лишние килограммы без вреда для организма можно только, если не стремиться к экстремальным результатам. "Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм. Все, что больше, наносит вред организму", - сказал специалист.

Малек предупредил, что такая методика похудения может привести к обезвоживанию организма. Тренер порекомендовал следить за состоянием водно-солевого баланса. Также он призвал отказаться от мочегонных препаратов, поскольку они могут навредить здоровью. "Польза будет, если сушка не экстремальная - это значит не опускать процент жира меньше определенного количества. Условно говоря, меньше семи процентов - это экстрим соревновательного уровня, который для организма не очень полезен", - пояснил тренер.

В январе врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, что во время интенсивных тренировок для быстрого сжигания жира и наращивания мышечной массы следует есть яйца, бананы, авокадо и другие продукты. Специалисты пояснили, что яйца содержат белок и лейцин, позволяющий мышцам расти быстрее.