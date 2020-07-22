У медиков появился инструмент, который позволит спрогнозировать риски для каждого конкретного пациента уже на пятый день проявления симптомов.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона установили в ходе большого исследования, что COVID-19, проявляющий себя целым букетом симптомов, можно подразделить на шесть типов, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Также выяснилось, что такие "не классические" симптомы как помутнение сознания и боль в животе указывают на наиболее серьёзные формы заболевания.

Ожидается, что новые данные помогут спасти больше жизней во время возможной второй волны заболеваемости COVID-19, которая должна прийтись на осень-зиму 2020 года.

Учёные проанализировали данные, собранные при помощи приложения COVID Symptom Study, которым воспользовались около 1600 британцев и американцев. Его создали и курировали исследователи из Королевского колледжа Лондона. Оказалось, что с большой вероятностью существует шесть различных "типов" COVID-19, каждый из которых вызывает свою отличающуюся от остальных группу симптомов.

Кроме того, команда обнаружила, что типы различаются по тяжести протекания заболевания и необходимости респираторной поддержки пациентов во время госпитализации. Соответственно, новые данные могут помочь врачам выбрать правильную тактику лечения в случае того или иного пациента, демонстрирующего те или иные симптомы. Также медикам будет проще спрогнозировать, кто из больных подвержен наибольшему риску и может нуждаться в госпитализации во время второй волны коронавирусной инфекции.

Напомним, что "классическими" симптомами COVID-19 являются постоянный кашель, лихорадка и потеря обоняния (аносмия). Однако многие люди могут также испытывать сильные головные и мышечные боли, усталость, спутанность сознания. Некоторые рассказывают о появлении диареи и потере аппетита, одышке и многое других не свойственных симптомах.

Течение и исход заболевания также значительно различаются у разных людей: кто-то отделывается бессимптомно, кто-то обнаруживает у себя простую сыпь, одни испытывают состояние, схожее с тем, что возникает при заражении гриппом, у других же болезнь протекает очень тяжело и даже приводит к смерти человека.

Исследовательская группа использовала алгоритм машинного обучения для анализа данных примерно 1600 пользователей в Великобритании и США с подтверждённым диагнозом COVID-19. Все они регулярно регистрировали свои симптомы с помощью приложения в марте и апреле 2020 года.

Анализ выявил шесть специфических групп симптомов, возникающих в характерные периоды развития болезни. Затем алгоритм был протестирован на втором независимом наборе данных от 1000 пользователей в Великобритании, США и Швеции. Они записывали свои симптомы в течение мая 2020 года.

В итоге учёными были выделены шесть типов COVID-19:

"Как грипп" без лихорадки

Симптомы: головная боль, потеря обоняния, мышечные боли, кашель, боль в горле, боль в груди, отсутствие лихорадки.

"Как грипп" с лихорадкой

Симптомы: головная боль, потеря обоняния, кашель, боль в горле, хрипота, лихорадка, потеря аппетита.

Пострадал желудочно-кишечный тракт

Симптомы: головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, диарея, боль в горле, боль в груди, отсутствие кашля.

Тяжёлое течение уровень 1 плюс усталость

Симптомы: головная боль, потеря обоняния, кашель, лихорадка, хрипота, боль в груди, усталость.

Тяжёлое течение уровень 2 плюс спутанность сознания

Симптомы: головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, мышечные боли.

Тяжёлое течение уровень 3

Симптомы: головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, боль в мышцах, одышка, диарея, боль в животе.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона также решили выяснить, нуждались ли люди с определёнными кластерами симптомов в искусственной вентиляции лёгких или дополнительной поддержке кислородом.

Подробные результаты описаны в препринте, появившемся на сайте medRxiv. Отметим лишь, что помощь медиков в большей степени понадобилась "обладателям" типов 3-6. Также почти половина из тех, кому не повезло больше остальных (6 тип), оказались в больнице. Для сравнения: только 16% заболевших с первым типом были госпитализированы в больницы.

Как правило, люди с 4-6 типом симптомов COVID-19 были старше и слабее, были более склонны к избыточному весу и имели "сопутствующие болезни", такие как диабет или заболевание лёгких.

Ещё одно важное достижение учёных: они разработали модель, объединяющую информацию о возрасте, поле человека, индексе массы тела и предшествующих диагнозах, а также симптомах, собранных за первые пять дней от начала заболевания. Она позволила предсказать, симптомы какого типа будет испытывать пациент. Кроме того, модель прогнозировала риск того, что человеку потребуется госпитализация и поддержка дыхания.

Сегодня большинство людей, которым требуется поддержка дыхания, прибывают в больницу примерно через 13 дней после появления первых симптомов. Дополнительные восемь дней могли быть дать медикам фору и помочь спасти немало жизней. Если уже на пятый день будет понятно, что у этого конкретного пациента нужно чаще контролировать уровень кислорода и сахара в крови, доктора смогут вовремя принять все необходимые меры.

"Возможность собирать большие наборы данных с помощью приложения и применять к ним машинное обучение оказывает глубокое влияние на наше понимание масштабов и влияния COVID-19, а также на здоровье человека в целом", - поясняет ведущий автор исследования Себастьен Урселин (Sebastien Ourselin), профессор инженерных наук в здравоохранении из Королевского колледжа в Лондоне.

Профессор Тим Спектор (Tim Spector) добавляет: "Данные - наш самый мощный инструмент в борьбе с COVID-19. Мы призываем всех использовать приложение ежедневно, чтобы регистрировать параметры своего здоровья в ближайшие месяцы и [тем самым] помочь нам узнать заранее о любых локальных вспышках или приходе второй волны инфекции".

Отметим, что научная статья исследователей из Великобритании пока является препринтом. То есть она пока не прошла рецензирование (данные и выводы не были всесторонне проверены другими экспертами).