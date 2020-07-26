Медики назвали самые первые признаки рака желудка

Медики перечислили самые первые признаки рака желудка, которые помогают выявить заболевание на первичной стадии. Эта болезнь особенно коварна, поэтому важно диагностировать ее как можно раньше, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

По мнению медиков, главным фактором риска при раке желудка является бактерия Helicobacter pylori, инфицирующая различные участки органа и двенадцатиперстной кишки. Также на развитие онкологии оказывает влияние гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Данное состояние вызвано патологическим вбросом содержимого желудка в пищевод вследствие нарушения функции нижнего сфинктера. Помимо этого, вызвать онкологию могут операции, ожирение, курение, хроническое воспаление и наследственность. Нередко рак желудка возникает, если есть опухоль толстой кишки или груди.

К первым признакам данного заболевания относятся изжога, отрыжка, тошнота, метеоризм, потеря аппетита, а также бессонница или сонливость, ухудшение концентрации внимания. При этом медики предупреждают, что на первом этапе онкология может протекать бессимптомно. Выявить рак в таком случае помогут регулярные обследования. Майкл Шталь из клиники Эссен-Митте говорит, что при появлении данных признаков необходимо сразу обратиться к профильным специалистам.

