В России запатентовали препарат от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Агентство получило патент на российский препарат "Лейтрагин", который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции. Отмечается, что на данный момент это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, вышедший в практическую медицину.

Общее название исходного препарата "даларгин". В ФМБА пояснили, что прежде его использовали для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Однако российским ученым из Научного центра биомедицинских технологий ФМБА под руководством Владислава Каркищенко удалось выяснить, что этот препарат играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. Также в агентстве добавили, что вещества такого класса принимают активное участие в организации иммунного ответа.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России ожидается в течение десяти дней.