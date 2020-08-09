Врач сравнил опасность нового смертельного вируса и коронавируса

Новый вирус SFTS, обнаруженный в Китае, менее опасен, чем микс из коронавируса и гриппа.

Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин, передает Day.Az.

"Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и тем", - рассказал URA.RU Владислав Митрохин.