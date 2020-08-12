Названы лучшие защитные маски

Хирургические маски и аксессуары из комбинированного материала остаются лучшими средствами защиты от коронавируса.

Об этом сообщается в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для проверки качества 14 различных видов масок специалисты использовали видеокамеру и особый лазер. Исследователи распрыскивали через маски аэрозоли и с помощью лазеров фиксировали объем выбросов в окружающую среду. Наиболее высокую степень эффективности показали специальные хирургические маски, маски типа N95 и защитные аксессуары, изготовленные из комбинированных материалов - например, хлопка и синтетики.

Несмотря на высокую степень защиты масок стандарта N95, по словам ученых, из-за встроенного клапана они могут быть не самыми безопасными. "Хотя встроенный клапан не ставит под угрозу здоровье владельца, он может снизить степень защищенности окружающих его людей", - говорится в исследовании. По возможности специалисты советовали отказаться от приобретения масок N95 с клапаном в пользу N95 без дополнительных модификаций.

В ходе тестов были подвергнуты критике повязки и банданы, используемые при отсутствии защитных масок. Ученые не рекомендовали закрывать органы дыхания подобными средствами, так как они способствуют фрагментации аэрозольных частиц при чиханье, а не блокируют их выброс. "Использование таких защитных средств может быть контрпродуктивным", - сообщается в документе.

В заключение исследователи подчеркнули, что отказ от ношения масок связан с высоким риском заражения коронавирусом. Ученые отметили, что стоимость исследования оказалась крайне невысока: весь комплект из масок и лазера обошелся в 200 долларов, видео тестов записывали на камеру смартфона.