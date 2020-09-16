Коронавирус стал предвестником более страшной эпидемии

Пандемия COVID стала серьезным испытанием для систем здравоохранения. Практически по всему земному шару были прекращены программы профилактичских осмотров, и впервые в мире во многих странах, включая Россию, были приостановлены мероприятия, связанные с профилактикой туберкулеза. Сегодня эксперты бьют тревогу: уже к концу года мы можем получить новый всплеск смертности от инфекционного убийцы номер один - туберкулеза. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует прирост летальности от "чахотки" до 1,9 миллионов человек (обычно в год умирает 1,5 миллиона человек), передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Эксперты отмечают, что эпидемия туберкулеза, которая наращивает свои темпы постоянно, в сотни раз опаснее эпидемии коронавируса. Например, смертность при нем гораздо выше - несмотря на то, что о его возбудителе знают все. Как рассказывает главный фтизиатр МЗ РФ, профессор, директор ФГБУ "НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Ирина Васильева, ежегодно туберкулезом в мире заболевает 10 миллионов человек. "Мы знаем об этой инфекции все: как она передается, как проводить профилактику, как лечить. Однако туберкулез продолжает сохранять высокие позиции в мире. И Россия находится в списке 30 стран ВОЗ с высоким бременем туберкулеза, а также входит в список трех стран, на которые приходится половина всех случаев туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью, поэтому только 55% пациентов у нас излечивается, тогда как в Европе 70%."

До конца 1940-х годов туберкулез относился к разряду неизлечимых заболеваний. Потом появились препараты - и началось снижение смертности. Наилучших результатов Россия достигла к 1990 году, в то время в стране была хорошо выстроена система помощи, диагностики и лечения. Но после развала СССР развалилась и система, и показатели заболеваемости и смертности начали расти. "Началась эпидемия, - говорит профессор Васильева. - Рост фиксировался в течение десяти лет, на протяжении которых и заболеваемость, и смертность выросли в 3 раза.

Например, коронавирус распространяется стремительно, но микобактерия туберкулеза размножается медленно, поэтому эпидемия развивалась так долго. Еще 10 лет ушло на плато. И лишь в последние годы началось медленное снижение. С 13-го места в списке ВОЗ в 2013 году мы ушли на 20-е в 2018 году. Но от Европы мы очень сильно отстаем. За последние 6 лет заболеваемость снизилась в России на 35%".

Однако пандемия здорово подпортила все показатели и вот-вот сведет на нет все кропотливые многолетние достижения. Так, по словам Васильевой, в первом полугодии 2020 года в стране выявлено вдвое меньше больных туберкулезом, чем в предыдущие годы. "Но причина не в том, что их стало меньше. Просто были приостановлены профилактические скрининговые мероприятия - и многих больных просто не выявили. Однако уже к концу года возможен всплеск роста и заболеваемости, и смертности. Мы очень опасаемся роста туберкулеза и должны сделать все, чтобы удержать эпидемию в руках, но сегодня она выходит из-под контроля".

Как отмечает специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, с начала года в странах Европейского региона ВОЗ количество уведомлений о туберкулезе сократилось на 50%: "Система остановилась из-за пандемии. Но если сейчас мы не будем диагностировать туберкулез, ситуация значительно ухудшится. Даже в странах и в регионах России, где сегодня ситуация с коронавирусом напряженная, нужно уделять внимание больных туберкулезом - сегодня для этого можно использовать возможности телемедицины. Сегодня нет ничего сложного в том, чтобы лечить туберкулез на дому, если организовать мониторинг за пациентом с помощью современной аппаратуры".

Директор Департамента по борьбе с туберкулезом ВОЗ Тереза Касаева отмечает, что инфекционный убийца номер один в мире продолжает наступление, и уже до конца года прогнозируется резкий рост смертности по его причине: "До пандемии многие страны достигли определенного прогресса. Но туберкулез идет рука об руку с социальными потрясениями - и после любого кризиса вспышки туберкулеза фиксируются во всех странах. Пандемия стала именно этим потрясением, оказание помощи этим пациентам во многих странах было прекращено, в результате начался рост и более агрессивное распространение антибиотико-устойчивых форм туберкулеза. Чтобы вернуться в нормальное русло, потребуются десятилетия".

Главный внештатный детский специалист-фтизиатр МЗ РФ Валентина Аксенова призвала как можно скорее возобновить систему иммунодиагностики детей и подростков, которая также была прекращена. (Впрочем, вышли новые инструкции по охвату ею 90% детского населения до конца года) . "В последние годы мы почти добились снижения показателей заболеваемости детского населения до уровня начала 1990-х годов, однако за время пандемии у нас практически перестала работать стационарная и санаторная служба - у нас теперь неконтролируемое лечение больных и неконтролируемое наблюдение групп риска, отменены иммунодиагностика и флюорографическое обследование детского населения. Детский туберкулез проявляется иначе, чем у взрослых - без мокроты, без особых симптомов, и выявить больных можно только методами иммунодиагностики".

Эксперты выразили надежду, что с ситуацией удастся справиться. "Системам здравоохранения пора возобновлять свою нормальную работу", - заявила Мелита Вуйнович.