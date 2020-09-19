Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать антитела детям

Переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела к вирусу с грудным молоком, однако они разрушаются, как только мать перестает кормить ребенка. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает Day.Az.

"Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются", - сказал он.

Горелов отметил, что концентрация антител у всех разная и зависит от формы течения перенесенной инфекции. Так, при бессимптомном носительстве вырабатывается их малое количество, и неизвестно, сформируется ли защитная реакция организма.

"Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции. Поэтому и рекомендуют во все такие подъемы эпидемий максимально долго сохранять грудное вскармливание", - пояснил Горелов.

Передача коронавируса ребенку

По словам эксперта, случаи передачи коронавирусной инфекции от матери к плоду через плаценту еще не описаны, однако наличие вируса у женщины может влиять на течение беременности.

"Вот до настоящего момента это [случаи передачи вируса через плаценту] не описано, хотя коронавирус вызывает изменения в плаценте и соответствующе влияет на характер течения беременности. Пока вертикальная передача от матери к плоду не описана", - сказал он.

Заражение ребенка коронавирусной инфекцией возможно уже после его рождения, если заболевшая мать не соблюдает масочный режим и гигиенические требования.

"Если женщина в стационаре находится в остром периоде [течения инфекции], можно давать только сцеженное молоко, а если у нее легкая форма, то она может кормить грудью, но соблюдая требования гигиены", - пояснил Горелов.