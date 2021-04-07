Возникновение тромбов в крови связано с вакциной «AstraZeneca»

Европейское агентство лекарственных средств обнародовало результаты исследований, проведенных в связи с вакциной против коронавируса (COVİD-19) компании "AstraZeneca".

Как передает Day.Az, агентство сообщило, что серьезная тромбизация крови у лиц, которым ввели вакцину, связана с самой вакциной.

Сообщалось, что в Англии в крови 30 из 18,1 млн. человек, которым ввели вакцину "Oxford-AstraZeneca", возникли тромбы. 24 марта Учреждение по лекарственным средствам Англии сообщило о смерти 7 из 30 человек.