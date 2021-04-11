В Финляндии к концу года могут создать новую вакцину от коронавируса в виде спрея для носа

Ученые из Финляндии к концу года могут завершить создание собственной вакцины от коронавируса, которая, в отличие от других, будет выпускаться в виде спрея для носа. Об этом сообщил ТАСС в субботу один из разработчиков вакцины, профессор вирусологии Хельсинкского университета Калле Саксела, передает Day.Az.

Работа над вакциной, в основе которой лежит аденовирусный вектор, началась еще весной 2020 года и на первом этапе финансировалась Академией Финляндии. Решение выпустить ее именно в форме спрея связано с тем, что вирус, как правило, попадает в организм через дыхательные пути, поясняют специалисты. Сейчас группа ученых-разработчиков основала компанию Rokote Laboratories Finland Oy, которая займется привлечением финансирования для испытаний вакцины на человеке и выведением препарата на рынок.

"Вакцина, полученная через нос, создает иммунитет слизистой оболочки, что означает, среди прочего, появление так называемых антител класса иммуноглобулина А. Другими словами, такой иммунитет дает защиту верхних дыхательных путей", - поясняет Калле Саксела. Профессор указал, что вакцина-спрей, помимо защиты слизистой оболочки, "создает также и общий [системный] иммунитет для всего организма" - другие вакцины, по его мнению, подобного сочетания не дают.

"Есть, конечно, и другие положительные моменты. Наверняка, многие считают, что получить вакцину в виде спрея в нос приятнее, чем укол. И, кроме того, для такой прививки может не понадобиться медработник, что во многих странах может оказаться важным фактором - ее можно будет "сделать" себе самому", - добавил он.