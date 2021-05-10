В Казахстане женщина со 100-процентным поражением легких родила здорового ребенка

Врачи многопрофильной больницы №2 Нур-Султана (Казахстан) успешно приняли роды у пациентки, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, сообщает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Женщина, заболевшая COVID-19, родила здоровую четырехкилограммовую девочку.

Отмечается, что на момент родов жительница столицы Казахстана Айнагуль Оразбекова находилась в крайне тяжелом состоянии. Ее экстренно доставили в больницу с двусторонней пневмонией и общим поражением легочной ткани на 100%.

По словам врачей, медперсонал боролся за жизнь женщины в отделении реанимации на протяжении двух месяцев.

"После родоразрешения состояние пациентки ухудшилось: низкая сатурация, высокая температура, она не могла самостоятельно дышать, сохранялся интоксикационный синдром. Неоднократно проводились консилиумы, в итоге пациентка была подключена к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). В течение 20 дней проводились оксигенация и гемодиафильтрация", - приводит сайт акимата слова главы центра экстренной кардиологии и кардиохирургии Сейла Мухаметкалиева.

Несмотря на подключение пациентки к кислородной терапии, у нее сохранялась десатурация. Она была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких.

После 50 дней в реанимации пациентку перевели в профильное отделение.

"Мы переживали за Айнагуль как за родного человека. Нас окрыляло то, что муж полностью доверился нам и верил в лучшее", - сообщила пульмонолог Гульжан Байырбекова.

Пациентка поблагодарила врачей больницы. Добавим, что это третьи роды женщины.