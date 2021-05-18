Ученый раскрыл связь между коронавирусом и здоровьем кишечника

Британский ученый Тим Спектор раскрыл связь между коронавирусом и здоровьем кишечника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист в области эпидемиологических исследований в генетике объяснил, что у людей, которые переносят вирус в тяжелой форме, очень сильно страдает микрофлора кишечника. В то же время состояние микробиома человека оказывает влияние на защиту от COVID-19 и других болезней, отметил ученый.

По его словам, у людей, попавших в больницу с коронавирусом, микробиом кишечника был сильно поврежден, поэтому можно сделать вывод о связи между вирусом и нарушением. Спектор добавил, что одной из функций микробиома является поддержание иммунной системы человека, не давая ей при этом слишком остро реагировать на внешние факторы и обеспечивая ей возможность противостоять болезням.

Помимо этого, эксперт рассказал, что факторами риска для микрофлоры кишечника являются избыточный вес, диабет, социальные проблемы и отсутствие сбалансированного питания. Продукты, прошедшие технологическую обработку или содержащие много сахара и соли, также вредны для организма человека.