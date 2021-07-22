Уязвимость мужчин перед коронавирусной инфекцией объяснили аутоантителами

Врачи выяснили, что мужчины могут заражаться коронавирусом чаще женщин из-за особенностей работы иммунитета. Исследование опубликовано на medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи из Медицинского центра Седарс-Синай в США считают, что причина этого может крыться в специфических для мужского организма аутоантителах.

Как правило, производство большинства аутоантител иммунитет распознает и быстро подавляет, однако в некоторых случаях эта работа нарушается. Из-за этого могут развиваться аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит, сахарный диабет первого типа или системная красная волчанка.

Врачи изучили состав крови 177 пациентов, переболевших COVID-19, а также проверили кровь здоровых людей и пациентов с системной красной волчанкой.

Результаты показали, что в среднем в крови переболевших мужчин аутоантител было гораздо больше, чем у женщин. Пока ученые не могут точно сказать, как они способствуют тяжелой форме коронавируса и из-за чего появляются в организме мужчин при заражении.