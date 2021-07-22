Врач рассказала о быстром старении после коронавируса

Коронавирус может ускорять процессы старения, такое мнение высказала врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Идет старение не только мозга и нервной системы. Происходит масса всяких изменений. Очень много пациентов жалуются на онемение в руках, на "мурашки" в руках и ногах, на какие-то блуждающие боли, которые возникли после коронавирусной инфекции", - сказала врач.

Также она заявила, что быстрее стареет и подвергается изменению после коронавируса не только центральная нервная система, но и периферическая. Павлова назвала это системной проблемой.