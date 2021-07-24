Специалисты рассказали о снижении веса у переболевших коронавирусом

Замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова и младший научный сотрудник клинического отдела этого медучреждения, врач-терапевт Дарья Хавкина рассказали о снижении веса у переболевших коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Руженцовой, такое последствие отмечают почти все, кто переболел коронавирусом в среднетяжелой или тяжелой форме. Хавкина уточнила, что изменения обмена веществ в организме вызывает почти любое заболевание, так как во время инфекции силы организма направлены на борьбу с возбудителем. Непосредственно при коронавирусе снижению веса способствуют нарушения обоняния и вкуса, депрессивные состояния, большое количество применяемых препаратов.

Длительность и выраженность потери массы тела зависит от продолжительности, степени тяжести и проявлений коронавируса. В случае желудочно-кишечных нарушений это может происходить более одного месяца, до тех пор, пока не будет проведено комплексное лечение СOVID-19 и осложнений, отметили специалисты.

"При небольших изменениях, в пределах пяти килограммов, наряду с хорошим самочувствием, особенно если до болезни вес был избыточным, ничего предпринимать не нужно", - добавила Руженцова. Однако если изменения веса продолжаются и после курса лечения, необходимо обратиться терапевту или инфекционисту. Хавкина добавила, что предупредить потерю веса может своевременная терапия с применением витаминов и рациональная диета с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и клетчатки.