Новые данные испытания вакцины от коронавируса Moderna показали, что защита, которую она обеспечивает, со временем ослабевает. Это подтверждает необходимость третьей или бустерной дозы.

Президент компании Moderna Стивен Хоге считает, что ближайшей осенью и зимой ожидается ослабление иммунитета у вакцинированных. В результате это может вызвать 600 тысяч дополнительных случаев инфицирования COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Он не прогнозировал, сколько случаев из них будет тяжелыми, но сказал, что для некоторых пациентов потребуется госпитализация.

Эти результаты сильно отличаются от нескольких недавних исследований. Они показали, что защита вакцины Moderna длится дольше, чем у аналогичной вакцины от Pfizer и BioNTech SE. Эксперты считают, что разница, вероятно, связана с более высокой дозой вакцины Moderna и немного более длительным интервалом между первой и второй дозой.