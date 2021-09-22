В Великобритании раскрыли новые лекарства против коронавируса

Исследователи Ливерпульского университета в Великобритании раскрыли механизм, как вирусные протеазы помогают SARS-CoV-2 инфицировать клетки, что может помочь остановить репликацию коронавируса с помощью существующих лекарств. О новом способе борьбы с инфекцией сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые применили масс-спектрометрию для изучения протеолитического расщепления во время коронавирусной инфекции. Команда обнаружила ранее неизвестные сайты расщепления во множестве вирусных белков, включая основные антигенные белки S и N, которые являются основными мишенями для тестирования вакцин и антител. Также исследователи выявили значительное количество случаев клеточного расщепления с участием основной протеазы Mpro.

Ученые также показали, что блокирование этих клеточных белков ингибирует репликацию SARS-CoV-2, и препараты, нацеленные против двух из этих белков, - тирозинкиназу SRC и Ser/Thr-киназу MYLK - показали дозозависимое снижение титра коронавируса. Бафетиниб (экспериментальное лекарство от рака) и сорафениб (одобренный препарат, используемый для лечения рака почек и печени) продемонстрировали эффективное ингибирование SARS-CoV-2 в концентрациях, которые не оказывали токсичное действие на клетки человека.