Короновирус может вызвать опасную болезнь

Из-за тяжелой формы коронавирусной инфекции могут повреждаться периферические нервные волокна. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свою статью на medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При тяжелой форме COVID-19 вирус часто проникает в локтевой, общий малоберцовый, седалищный нервы, а также в плечевое нервное сплетение. То есть при попадании пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимацию врачи должны делать все возможное, чтобы не допустить повреждения этих нервов", - пишут исследователи.

Коронавирус поражает не только легкие, но и может проникать в клетки других тканей. Вдобавок COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе мозга, в том числе горячку, временное ухудшение памяти и умственных способностей. Медики под руководством профессора Северо-Западного университета (США) Джона Роджерса выяснила, что SARS-CoV-2 может вызывать существенные нарушения в работе не только мозга, но и периферических нервных клеток.

В ходе исследования ученые наблюдали за здоровьем трех десятков пациентов, которые пережили коронавирусную инфекцию в особо тяжелой форме и попали в реанимацию. У многих из этих больных врачи зафиксировали необычные симптомы, которые они окрестили "послереанимационной мышечной слабостью".

Ученые считают, что контроль над своими конечностями и другими мышцами эти пациенты частично утратили, поскольку частицы коронавируса проникли в их периферические нервные волокна и нарушили их работу. Как оказалось, это происходит достаточно часто - в среднем у каждого больного ученые обнаружили по два поврежденных нерва.

Как правило, следы повреждений в изученных образцах периферических нервов ученые находили в "изолирующей" миелиновой оболочке. Вдобавок у некоторых пациентов появились пролежни в тех местах, которые располагались рядом с поврежденными участками нервных волокон.

Дальнейшие опыты показали, что это можно предотвратить, если подключить к пациентам с тяжелой формой COVID-19 беспроводные датчики давления. Они отслеживают изменения в позе пациента и позволяют предугадать, где возникнут повреждения у больных, подключенных к системе искусственного дыхания.

Эти простые меры, как надеются ученые, позволят своевременно выявлять носителей COVID-19 с признаками повреждения периферических нервов и защищать их от образования пролежней и прочих негативных последствий проникновения SARS-CoV-2 в нейроны.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.