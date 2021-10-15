Российский инфекционист сравнил COVID-19 с ветрянкой

В России коронавирусом стали чаще болеть дети, инфекцию выявляют даже у младенцев. По контагиозности ситуация сопоставима с ветряной оспой, заявил в эфире "Говорит Москва" инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, начавшееся тестирование в школах поможет пресечь путь передачи коронавируса.

"В процентном соотношении из тех, кто заболевает сейчас, тяжелых случаев и нехороших исходов не стало больше, чем это было во время первой и второй волн. Однако в абсолютном количестве заболевших детей стало много, детские больницы переполнены", - заявил инфекционист.

У многих пациентов выявляют тяжелое протекание COVID-19, подчеркнул Тимаков.