Врач объяснил пользу плазмы переболевших коронавирусом

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом "Звезда" объяснил пользу плазмы переболевших коронавирусом для тех, кто борется с заболеванием. Он отметил, что в этом помогают специфические антитела, которые выработались в организме, справившемся с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Плазма действует дважды. При тяжелых интоксикациях там белки, которые предназначены для связывания различных Т-вирусов. Они могут действовать на многие инфекции и помогать. Белок - это очень полезный, питательный и энергетический фактор", - рассказал специалист.

Жемчугов добавил, что наличие антител не является стопроцентной защитой от коронавируса, поскольку клеточный иммунитет, обеспечивающий ответ на заболевание, не связан с антителами. Он пояснил, что плазма помогает, но не является единственным средством. Гораздо более значимым фактором является стадия заболевания. Например, на ранних этапах даже введение интерферонов окажет положительную динамику.